Sporting de Braga é o primeiro dos líderes a jogar na quarta jornada

Também hoje, o Vitória de Guimarães, motivado pela vitória da ronda passada sobre o campeão nacional, FC Porto, recebe o Tondela, ainda em busca do primeiro triunfo na competição.Os bracarenses, que seguem no topo da tabela juntamente com Sporting, Benfica e Feirense, visitam, a partir das 19:00, o 14.º classificado da liga, que soma duas derrotas nos dois jogos disputados em Trás-os-Montes.O Sporting de Braga não perde em Chaves desde 1996, somando, desde então, três vitórias e um empate, num embate historicamente equilibrado, com seis triunfos para os visitantes, cinco para os anfitriões e quatro igualdades, nos 15 jogos anteriores. O Vitória de Guimarães, que somou os primeiros três pontos na semana passada frente ao FC Porto, num encontro em que esteve a perder por 2-0 e acabou por vencer por 3-2, recebe o Tondela, atual 16.º classificado, às 21:15.

Este será o segundo confronto da época entre as duas equipas, depois de, em 06 de agosto, o Tondela se ter apurado para a fase de grupos da Taça da Liga ao vencer, em Guimarães, o Vitória por 2-0.

A quarta ronda da I Liga prossegue no sábado e encerra no domingo, dia em que se realizam quatro jogos, entre os quais a receção do campeão nacional, FC Porto, ao Moreirense.