Shakhtar Donestk, de Paulo Fonseca, vence e isola-se na liderança

Um golo do brasileiro Júnior Morais abriu o caminho para o triunfo do Shakhtar, aos 43 minutos, e um autogolo do central camaronês do Mariupol, Joyskim Dawa, proporcionou o segundo à equipa de Paulo Fonseca.

Com este triunfo, o Shakhtar isolou-se no comando do campeonato, com 18 pontos em sete jogos, mais três do que o segundo classificado, o Oleksandriya, que tem menos um jogo, e mais cinco do que o Dínamo Kiev, que é terceiro, com 13 pontos em cinco jogos.

O Oleksandriya desloca-se no domingo ao terreno do Lviv, nono classificado, enquanto o Dínamo Kiev recebe o Karpaty.

Lusa