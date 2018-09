Com uma igualdade sem golos registada no tempo regulamentar, os tentos só apareceram no prolongamento, através do Lee Seung-Woo, aos 93 minutos, e por Hwang Hee-Chang, aos 101, ambos assistidos pelo extremo do 'spurs'.

Para os nipónicos reduziu Ayase Ueda, aos 115.Son consegue então ficar isento de cumprir a lei da Correia do Sul, que apenas dispensaria o atleta do serviço militar caso conquistasse uma medalha de ouro olímpica ou a Taça Asiática.

Lusa