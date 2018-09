Djokovic diz que tem de merecer a vitória frente ao "lutador" João Sousa

Após derrotar o francês Richard Gasquet, Djokovic, sexto do 'ranking' mundial avaliou o seu próximo adversário em Flushing Meadows, João Sousa, número um nacional e o primeiro português a chegar a uma quarta ronda de um Grand Slam.



"Ele teve uma grande vitória hoje [no sábado] frente ao [Lucas] Pouille e há um par de dias diante do [Pablo] Carreno Busta. Ele é um lutador e não dá a vitória, tenho de a merecer", afirmou o antigo líder da hierarquia mundial, que já venceu o "major" norte-americano duas vezes, em 2011 e 2015.

João Sousa qualificou-se, pela primeira vez, para os oitavos de final do Open dos EUA. O tenista português ultrapassou o francês Lucas Pouille por 3-1. No fim do encontro admitiu estar muito contente com o resultado.



Djokovic impôs-se a Gasquet, 25.º do 'ranking', por 6-2, 6-3 e 6-3, em duas horas e 13 minutos, marcando encontro com Sousa, que derrotou Pouille, 17.º do mundo, por 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5), após três horas e 41 minutos.



Sousa e Djokovic vão disputar a qualificação para os quartos de final do Open dos EUA no quinto embate entre ambos. O sérvio venceu todos os quatro anteriores, no Open dos EUA em 2013, em Roland Garros em 2014 e 2017 e em Miami em 2016, sem ceder nenhum 'set'.

Lusa