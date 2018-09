João Sousa e antigos campeões apurados para os oitavos de final do Open dos EUA

João Sousa foi no sábado uma das maiores surpresas da terceira ronda do 'major' nova-iorquino, ao eliminar o 17.º cabeça de série Lucas Pouille, pelos parciais de 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5) em três horas e 38 minutos.



Num encontro muito disputado e intenso, o vimaranense e 68.º no 'ranking' mundial registou uma percentagem bem inferior à do adversário em termos de 'winners' (41-70) mas, em contrapartida, cometeu apenas 31 erros não forçados face aos 70 do gaulês, o que explica de certa forma a qualificação inédita de um português para os oitavos de final de um Grand Slam.



"Depois de uma longa batalha e uma excelente vitória, não podia estar mais contente. O objetivo de estar na segunda semana de um Grand Slam foi finalmente alcançado, depois de algumas tentativas. Estou muito feliz pela maneira como me apresentei, o nível que exibi. Estive na maior parte do encontro a grande nível", afirmou João Sousa, que vai agora disputar o acesso aos quartos de final com o bicampeão do US Open e atual campeão de Wimbledon, Novak Djokovic.



Após o triunfo de João Sousa no court 17, foi a vez de o sérvio Djokovic, sexto do mundo, enfrentar no Arthur Ashe Stadium um velho conhecido, o francês Richard Gasquet (25.º), a quem impôs uma derrota em três 'sets', pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-3, em duas horas e 11 minutos.



O gaulês de 32 anos ainda aguentou a pressão na rede do antigo número um mundial, convertendo 25 dos 29 pontos, mas os 47 erros não forçados custaram-lhe a cedência de três 'sets', ao não conseguir manter o seu jogo de serviço em cinco ocasiões.



"Foi um bom encontro do princípio ao fim. No terceiro 'set' o Richard elevou o seu nível e o público sentiu isso e foi fantástico até ao fim. Sinto que joguei mesmo bem, especialmente no fundo do campo e do meu lado esquerdo. Consegui dominar a partir dessa zona do campo", afirmou o detentor de 13 títulos do Grand Slam.



Ainda na competição masculina e enquanto o croata Marin Cilic, campeão do US Open em 2014, precisou de cinco 'sets' e quatro horas para eliminar o adolescente australiano Alex de Minaur, pelos parciais de 4-6, 3-6, 6-3, 6-4 e 7-5, na competição feminina Maria Sharapova, que venceu em Flushing Meadows em 2006, assegurou em apenas dois parciais (6-3 e 6-2) a vitória frente a Jelena Ostapenko e o regresso aos oitavos de final.



Lusa