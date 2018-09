O selecionador Didier Deschamps chamou o guarda-redes Benjamin Lecomte, do Montpellier, para suprir a ausência do guardião do Tottenham para o embate com as seleções da Alemanha, na quinta-feira, e da Holanda, no domingo.

Deschamps já tinha tido outra lesão na baliza, a de Steve Mandanda (Marselha), que foi substituído por Benoit Costil (Bordéus).

Lusa