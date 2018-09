Selecionador de Itália pede a clubes "coragem" para apostar em jovens

"Nunca houve tão poucos italianos em campo. Tenho que os encontrar, e por isso chamei jogadores jovens, para os conhecer e entender o que nos podem dar no futuro. Nos sub-19, sub-20 e sub-21, há jogadores muito bons, mas é importante que joguem", explicou.

Mancini lamentou que a 'Serie A' não aposte tanto nos jovens como campeonatos de outros países, numa conferencia de imprensa em Florença, antes dos jogos da Liga das Nações contra a Polónia, na sexta-feira, e Portugal, no dia 10 de setembro.

Entre os 31 convocados anunciados pela federação italiana, estão sete jogadores com menos de 23 anos, no qual se destaca a chamada do avançado do Mónaco Pietro Pellegri, de 17 anos.

Pellegri estreou-se na Liga italiana, pelo Génova, com 15 anos e 280 dias, o mais jovem registo da competição a par de Amedeo Amadei, que o tinha conseguido em 1937.

Ao marcar no campeonato, tornou-se o primeiro jogador nascido no século XXI a consegui-lo, um feito que viria a repetir pelo Mónaco na Liga francesa.

Lusa