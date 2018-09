Esloveno Srecko Katanec assume comando da seleção do Iraque

Segundo a agência noticiosa AFP, Katanec, de 55 anos, assinou com a federação de futebol do Iraque um contrato válido por três anos, que prevê um salário anual de 1,2 milhões de dólares (cerca de 865.000 euros).

"Não tenho uma varinha mágica, precisamos de tempo para progredir", disse Katanec, assumindo como objetivo principal a qualificação para o próximo Mundial, competição na qual o Iraque só marcou presença em 1986.

Katanec, que orientou as seleções da Eslovénia, dos Emirados Árabes Unidos e da Macedónia, vai estrear-se na segunda-feira, num encontro particular frente ao Kuwait.Como treinador, Katanec orientou ainda o Olympiacos e o ND Gorica, e enquanto jogador representou o Olimpija, o Dinamo Zagreb, o Partizan, o Estugarda e a Sampdoria.

Lusa