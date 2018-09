Gonçalo Guedes foi o único ausente do segundo treino da seleção portuguesa

O avançado do Valência voltou a fazer trabalho de recuperação no ginásio, não tendo participado no segundo apronto da equipa lusa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Por outro lado, Luís Neto, Mário Rui, Pepe, Rúben Dias, Gedson Fernandes, Pizzi, Sérgio Oliveira, William Carvalho, André Silva e Rony Lopes já marcaram presença na sessão, ao contrário do que tinha sucedido na véspera.

O selecionador Fernando Santos contou, assim, com 23 dos 24 convocados, sendo que, nos habituais 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores começaram por realizar aquecimento com e sem bola, antes de serem divididos em dois grupos, para um jogo em meio campo.

A comitiva lusa parte hoje para o Algarve, onde, de resto, já vai treinar na quarta-feira, às 10:30.

Após a sessão de trabalho, Fernando Santos fará a antevisão do embate com a Croácia, às 12:15.

A seleção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, na quinta-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial2018, competição na qual Portugal somou uma vitória, uma derrota e dois empates.

Quatro dias depois, na segunda-feira, a equipa das 'quinas' defronta a Itália, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19:45, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.

Lusa