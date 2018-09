Antigo jogador Ricardo Gomes regressa ao Bordéus como diretor desportivo

O antigo internacional brasileiro foi hoje confirmado em comunicado, em que é também garantida a continuidade de Eric Bedouet como treinador, depois de este assumir o cargo interinamente após a saída do uruguaio Gus Poyet.

O Bordéus venceu apenas um jogo na 'Ligue 1' até ao momento e é penúltimo na classificação, sendo que um consórcio norte-americano, General American Capital Partners, deve assumir o clube até ao final do mês, depois de o comprar ao canal televisivo M6, o atual dono dos seis vezes campeões de França.

Ao serviço do Bordéus, Ricardo venceu a Taça da Liga de França em 2006/07, numa carreira como treinador em que venceu títulos no Paris Saint-Germain e em vários clubes do Brasil.



Lusa