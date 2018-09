Tenista Francesca Schiavone despede-se dos courts aos 38 anos

À margem do US Open de ténis, quarto torneio do Grand Slam, Schiavone comunicou a sua despedida dos 'courts'.

"Tomei a decisão de dizer adeus ao ténis. Quando tinha 18 anos tinha dois sonhos: o primeiro era ganhar Roland Garros e o segundo entrar no 'top' 10. Realizei ambos", referiu a tenista, em conferência de imprensa.Schiavone, que chegou a ser quarta classificada na hierarquia mundial WTA, acrescentou ter refletido nos últimos três, quatro, meses, e que a decisão "é muito clara", após uma carreira na qual foi feliz.

A tenista transalpina, que chegou aos quartos de final dos restantes três 'majors', Austrália, Wimbledon e Estados Unidos, venceu em 2010 em Roland Garros, depois de ganhar na final à australiana Samantha Stosur, por 6-4 e 7-6 (7/2).

No ano seguinte, em 2011, foi novamente finalista no maior torneio de terra batida do mundo, mas perdeu então com a chinesa Li Na, por 6-4 e 7-6 (7-0).

