Dinamarca defrontou a Eslováquia com jogadores amadores e de futsal

Com o braço-de-ferro existente entre a federação dinamarquesa e os habituais jogadores, que são chamados normalmente pelo selecionador, quem entrou em campo foram elementos da equipa de futsal e jogadores amadores, comandados por um treinador interino.

Isto porque, recentemente, a federação quis assinar um novo contrato comercial relacionado com as receitas dos patrocinadores e os atletas recusaram-se a jogar, por não aceitarem as condições propostas.

Apesar da derrota na partida amigável, os jogadores dinamarqueses ficaram orgulhosos pelo resultado.