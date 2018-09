Portugal recebe vice-campeã mundial Croácia em particular no Estádio Algarve

O selecionador Fernando Santos deixou de fora da convocatória 10 jogadores que representaram o país na fase final do Campeonato do Mundo, entre os quais o avançado Cristiano Ronaldo, o melhor marcador e o futebolista português mais internacional, com 85 golos em 154 jogos.

O jogo com a Croácia, menos de dois meses depois de a seleção balcânica ter perdido o título mundial para a França (4-2), poderá proporcionar a estreia internacional de quatro jogadores protagonistas de um bom início de época: Gedson Fernandes, Cláudio Ramos, Pedro Mendes e Sérgio Oliveira.

Fernando Santos promoveu também os regressos de João Cancelo, Luís Neto, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves, Bruma e Rony Lopes para o jogo de preparação para a estreia na Liga das Nações, com a Itália, na segunda-feira, no Estádio da Luz.

Na Croácia, o selecionador Zlatko Dalic também teve de abdicar de seis jogadores que brilharam na Rússia, entre os quais Subasic, e Manduzkic, que terminaram a carreira na seleção, mas convocou o médio Modric, melhor jogador do Mundial2018.

O quinto encontro particular entre as seleções de Portugal -- que venceu os quatro anteriores - e da Croácia vai disputar-se hoje, no Estádio Algarve, com início às 19:45 horas, sob arbitragem do espanhol Javier Estrada Fernández.

Com Lusa