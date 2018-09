Ronaldo deixa mensagem de apoio à seleção

O capitão diz que, desta vez, vai estar a apoiar por fora, mas lembra que estará "sempre" ao lado da equipa nacional. "Temos objetivos pela frente", refere Ronaldo, que não foi convocado para os próximos dois jogos da equipa das quinas.

Para além do jogador da Juventus, Fernando Santos deixou de fora nomes como Quaresma, Adrien e João Mário, mas garantiu que "não há jogadores excluídos".

"Está é uma janela para ver características importantes na avaliação que temos de fazer dos jogadores."

Em conferência de imprensa, na segunda-feira, Bernardo Silva abordou a ausência de Cristiano Ronaldo. O internacional português disse que o capitão faz sempre falta quando não está.

Já o selecionador croata de futebol lamentou, na quarta-feira, a ausência do internacional português no particular entre as duas equipas.

"Claro que queria que ele jogasse amanhã [quinta-feira], o jogo seria de maior importância. Mas nós também não temos o Rakitic, que precisa de descanso. Claro que, como selecionador, queria que ele jogasse. Não será amanhã, mas vai haver outras oportunidades", referiu Zlatko Dalic.

Portugal estreia-se esta quinta-feira em campo, depois da participação no Mundial 2018, contra a vice-campeã mundial, no Estádio do Algarve. O encontro contra a Croácia de Luka Modric serve de preparação para a Liga das Nações, que arranca na próxima semana.