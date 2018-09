Naomi Osaka vence Madison Keys e vai defrontar Serena Williams na final do Open dos EUA

Naomi Osaka já tinha feito história neste torneio quando se qualificou para as meias finais, tornando-se então na primeira atleta japonesa a garantir essa proeza desde 1968, depois de vencer de forma categórica a número 36 do 'ranking' mundial, Lesia Tsurenko, por duplo 6-1 em apenas 57 minutos.

A 19.ª do 'ranking' WTA vai enfrentar na final a tenista norte-americana Serena Williams, vencedora de seis torneios do US Open.Serena Williams venceu na quarta-feira a letã Anastasija Sevastova e assegurou o lugar na final.

A norte-americana, número 26 do 'ranking' WTA, precisou de apenas uma hora e oito minutos para derrotar a 18.ª do 'ranking', Anastasija Sevastova, pelos parciais 6-3 e 6-0.A tenista de 36 anos ficou assim mais perto de vencer o seu 24.º troféu do Grand Slam e de igualar o recorde de Margaret Court.

Lusa