Benfiquista Seferovic marca e assiste na meia dúzia da Suíça à Islândia

O avançado do Benfica marcou com um remate de pé esquerdo aos 67 minutos, já na área, em posição frontal, e, aos 71, fez a assistência para o tento do estreante Albian Ajeti, acabando substituído aos 72, por Admir Mehmedi, que marcou aos 82.

Steven Zuber, aos 13 minutos, Denis Zakaria, aos 23, e Xherdan Shaqiri, aos 53, marcaram os restantes tentos da histórica goleada dos helvéticos, comandados pelo bósnio Vladimir Petkovic.

O Grupo 2 da Liga A da prova inclui ainda a Bélgica, terceira classificada do Mundial2018, que se desloca na terça-feira à Islândia.

Na Liga B, a Bósnia-Herzegovina venceu por 2-1 na Irlanda do Norte, com tentos de Haris Duljevic, aos 36 minutos, e Elvis Saric, aos 64. Pelos anfitriões, marcou Will Grigg, já em período de descontos, aos 90+3.

Para a Liga C, a Finlândia bateu em casa a Hungria por 1-0, num triunfo selado por Teemu Pukki, logo aos sete minutos, e para a D, a quarta 'divisão', a Bielorrússia goleou em casa São Marino por 5-0, num embate em que Stanislav Dragun 'bisou'.



Lusa