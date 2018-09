Urnas abriram em Alvalade às 9h

Os sócios começaram a chegar pelas primeiras horas da manhã e, às 09:00, no momento em que as se iniciou a votação, a fila continuava a aumentar, pois a cadência de chegada de sócios era constante, apesar da chuva que se faz sentir.

Esta será a maior operação do género no clube lisboeta, visto que os 51.009 sócios com direito a voto constituem também o número máximo alguma vez alcançado. Além dos votos por correspondência recebidos na sede do Sporting até às 20:00 horas de sexta-feira, poderão exercer todos os sócios que "registem entrada no local, ou que se encontrem em espera no local de entrada, até às 19:00 horas" de hoje.

A entrada dos sócios está a ser feita pela porta 1 do Estádio José Alvalade, passando por uma primeira zona de credenciação com 40 mesas.

Uma vez devidamente credenciados, os sócios prosseguem dessa área até ao Hall VIP do estádio, dividindo-se pelo número de votos a que têm direito e que vão desde um a 21 votos. Já no Hall VIP vão estar 50 mesas com voto eletrónico, num processo de votação certificado pela Universidade do Minho.João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os seis pretendentes que se mantiveram até ao fim na corrida, após a desistência de Pedro Madeira Rodrigues (C), derrotado por Bruno de Carvalho em 2017, que se tornou apoiante de Ricciardi.

Lusa