Afinal o árbitro português tinha razão. Serena Williams foi penalizada no último jogo que disputou com a japonesa Naomi Osaka por ter recebido instruções do treinador.

A jogadora acabou por perder a cabeça ao apelidar o juiz de "ladrão" e "mentiroso" e disse-lhe que "nunca mais" vai arbitrar uma final.

Agora o treinador da norte-americana reconhece ter de facto dado instruções à sua jogadora.