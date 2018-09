As emoções após a final do Open dos EUA. Naomi Osaka pede desculpa por ter ganho a Serena Williams

A tenista recebeu uma advertência por ter recebido instruções da bancada e não gostou. Exigiu um pedido de desculpas e avisou que Carlos Ramos que "nunca mais" vai arbitrar uma final.

Mais tarde, o treinador admitiu ter cometido a infração, dando assim razão ao juiz português.

A japonesa conquistou pela primeira vez um torneio do Grand Slam de ténis, ao vencer Serena Williams na final do US Open, por 6-2 e 6-4.