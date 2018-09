Frederico Varandas é o novo presidente do Sporting

O médico foi eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, e desempenhado as mesmas funções no Vitória de Setúbal, entre 2007 e 2011, sendo ainda proprietário de uma clínica de recuperação física.

Frederico Varandas recebeu 42,32% dos votos (8.717 votantes), contra os 36,84% (9.735) alcançados por João Benedito, segundo candidato mais votado. José Maria Ricciardi teve 14,55% dos votos, superando as listas encabeçadas por José Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%). Foram ainda registados 2,2% de votos em branco e 0,31% nulos.

Estava em Alcochete durante a invasão e demitiu-se do cargo de diretor clínico do Sporting. Foi o primeiro a anunciar a candidatura, logo no dia seguinte à destituição de Bruno de Carvalho, apostando no ex-futebolista internacional Beto para as funções de team manager.

Este sábado, após a votação, Frederico Varandas mostrou-se emocionado com a adesão dos sócios às eleições.

No final do mês de agosto, o presidente eleito foi um dos candidatos que marcou presença no ciclo de debates, promovido pela SIC Notícias. Defrontou Pedro Madeira Rodrigues e no debate com João Benedito afirmou que quem assumisse este sábado o cargo "não tem tempo para aprender".

Varandas afirmou que uma das medidas da sua candidatura é aumentar o número de sócios pagantes, no frente-a-frente com Rui Rego. E, perante a acusação de Dias Ferreira de ter abandonado a equipa, Varandas defendeu que saiu "da carruagem para ir para a casa das máquinas".

Na passada semana, o comentador da SIC Rui Santos analisou as várias candidaturas à presidência do clube leonino, no programa Tempo Extra, e defendeu que Varandas Wreúne as melhores condições para ser Presidente do Sporting".

Elementos da lista:

Vice-presidentes: Fracisco Zenha, Filipe Castro, Pedro Lancastre, João Sampaio e Maria Serrano Sancho.

Vogais: Francisco Rodrigues dos Santos, Rehim Ahamad, Miguel Afonso e Miguel Nogueira Leite.

Suplentes: Alexandre Ferreira, André Bernardo e André Cymbron.

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Rogério Alves

Conselho Fiscal e Disciplinar:

Presidente:Joaquim Baltazar Pinto

Nomes para o futebol: Hugo Viana (responsável pelas relações internacionais), Beto (team manager) e Acosta (embaixador)