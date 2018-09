Frederico Varandas: um médico para "curar" o Sporting

A decisão de assumir uma candidatura à presidência do clube pelo qual sofre desde os três anos de idade foi tornada pública a 24 de maio, apenas quatro dias depois da derrota (2-1) do Sporting diante do Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal, disputada sob o efeito do ataque a jogadores por adeptos do clube em plena Academia do clube, em Alcochete, em 15 de maio.



No relvado do Estádio Nacional, em Oeiras, o até então diretor clínico do clube consolou as lágrimas de vários jogadores do Sporting, depois de ter vivido com eles a invasão à Academia, e amadureceu a vontade de suceder a Bruno de Carvalho, que viria a ser destituído da presidência em Assembleia Geral a 23 de junho.



Ao dar o primeiro passo para as eleições, ganhou um peso entre os sócios que se revelou decisivo para a vitória, com 42,32%, no ato eleitoral mais participado de sempre, no qual votaram 22.510 sócios, superando João Benedito (36,84%), José Maria Ricciardi (14,55%), Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).



Com 38 anos, Frederico Varandas, que foi diretor clínico dos 'leões' entre 2011 e 2018, quebra uma 'linhagem' de gestores e advogados na presidência do clube nas últimas décadas. A esse percurso junta também a faceta de militar, tendo estado presente na guerra do Afeganistão, onde sofreu à distância e acompanhou pela rádio o triunfo (2-0) do Sporting sobre o FC Porto na final da Taça de Portugal, a 18 de maio de 2008.



Natural de Lisboa, Frederico Varandas tornou-se sócio do Sporting -- com o atual número 8.808 -- pela mão do avô logo em 1980, o ano a seguir ao seu nascimento e um ano que ficou também marcado por um dos últimos títulos de campeão nacional do clube. Uma marca que moldou a sua paixão e orienta agora a sua ambição de devolver os títulos a Alvalade.



Sob o lema 'Unir o Sporting', Frederico Varandas já fez o diagnóstico à crise 'leonina' e identificou a necessidade de congregar os adeptos e chegar à conquista do campeonato nacional de futebol, que escapa ao clube desde 2001/02, como os primeiros passos para 'curar' a sede de títulos.



Virada a página sobre os cinco polémicos anos de liderança de Bruno de Carvalho, o Sporting abre um novo ciclo para o futuro. Formado em Reabilitação pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa, cabe a Frederico Varandas reabilitar um clube profundamente abalado pela instabilidade dos últimos meses e com vontade de se reencontrar com a glória.



Varandas, que vai ser empossado na segunda-feira, apontou o sucesso desportivo, sobretudo no futebol, como o principal caminho para o equilíbrio das contas do clube, em detrimento de qualquer reestruturação financeira.

Lusa