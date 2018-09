Marega marcou, aos 35 minutos, o primeiro golo maliano, enquanto Coulibaly e Adama Traoré fixaram o resultado, com tentos aos 73 e 85, respetivamente.

Após duas jornadas, o Mali lidera o agrupamento, com seis pontos, mais dois do que o Burundi e mais cinco do que o Gabão, enquanto o Sudão do Sul ocupa o quarto posto, ainda sem qualquer ponto.



Lusa