O que promete o novo presidente do Sporting

1 - Retirar mais dividendos da marca Sporting que durante durante a crise de Alcochete se desvalorizou, o que levou até alguns patrocinadores a abandonar o clube.

2 - Avançar com um empréstimo obrigacionista de 60 milhões de euros para equilibrar as contas. Além do passivo, do buraco a longo prazo, o Sporting precisa de 125 milhões de eros para gastos de tesouraria, ou seja para movimentos correntes, do dia-a-dia.

3 - No campo desportivo, Frederico varandas propôs ainda fazer chegar à equipa principais mais jogadores da formação.

4 - Frderico Varandas quer ainda criar a figura do gestor de equipa, um elo de ligação entre a administração e o que se passa no relvado.

5 - José Peseiro continua a ser o treinador do Sporting.