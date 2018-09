Seleção alemã volta às vitórias num particular com o Peru

O antigo jogador do Vitória de Setúbal Advíncula deu vantagem à seleção peruana, aos 22 minutos, mas, três minutos depois, Julian Brandt empatou a partida. Só aos 85, Nico Schulz assegurou o triunfo alemão por 2-1, no encontro que marcou a sua estreia na seleção.

Depois de ter perdido 2-0 frente à Coreia do Sul na fase de grupos do Mundial 2018, ao qual chegou como campeã em título, a Alemanha empatou 0-0 na receção à França, atual campeã do mundo, na estreia na Liga das Nações.

No encontro de Munique, na passada quinta-feira, a mannschaft provou coesão defensiva, mas foi ineficaz no ataque.



Lusa