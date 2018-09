Djokovic, sexto do "ranking" mundial, reeditou os êxitos de 2011 e 2015 em Flushing Meadows, impondo-se a Del Potro, terceiro da hierarquia e campeão do Open dos EUA em 2009, em três horas e 19 minutos.

O sérvio, antigo número um do mundo, somou o terceiro triunfo na temporada, depois das vitórias em Wimbledon e no Masters 1.000 de Cincinnati, naquele que foi o seu 14.º título em torneios do Grand Slam, igualando o registo do norte-americano Pete Sampras.

