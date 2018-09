Frederico Varandas anuncia nova equipa para o futebol

Frederico Varandas chegou cedo a Alvalade e já pôs a mão na massa. O antigo diretor clínico dos leões tinha previstas várias reuniões no clube e na SAD. Depois de almoço, deslocou-se a Alcochete para conversar com a equipa técnica e com os jogadores que preparam o jogo com o Marítimo para a Taça da Liga. E já anunciou a equipa nova para o futebol.

Já se sabe, entretanto, que José Peseiro, escolhido por Sousa Cintra, vai manter-se como treinador da equipa principal.

Beto Severo é o novo team manager. O antigo capitão regressa ao clube onde foi formado e onde passou nove épocas na equipa principal. Vai gerir todo o futebol profissional, numa função que era exercida por André Geraldes.

Manuel Fernandes mantém-se no departamento de scouting, mas Frederico Varandas já explicou que, em janeiro do próximo ano, chega mais um elemento que ainda não pode ser anunciado por questões contratuais.

Hugo Viana, também antigo jogador do clube, foi o escolhido para assumir as relações internacionais do Sporting, além de ser conselheiro para o futebol.

Entre os 30 embaixadores escolhidos plo novo presidente, destaca-se Beto Acosta que vai ajudar o clube desde a Argentina.

Ontem, Frederico Varandas prometeu unir o clube e devolver o título de campeão