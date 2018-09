Hugo Lloris ouvido em tribunal na quarta-feira por conduzir embriagado

A audiência estava inicialmente prevista para terça-feira, mais foi adiada um dia, disse fonte do tribunal londrino. O futebolista, de 31 anos, foi interpelado num controlo de rotina em Gloucester Place, no centro de Londres, nas primeiras horas de 24 de agosto.

Hugo Lloris, que representa os ingleses do Tottenham, foi detido e, mais tarde, libertado sob fiança e a aguardar julgamento. Após o incidente, o guarda-redes jogou pelos 'Spurs' na vitória em casa do Manchester United (3-0), mas falhou na última semana, devido a lesão, a estreia da França na Liga das Nações, no empate fora com a Alemanha.

O jogador já pediu desculpa e disse "assumir inteiramente a responsabilidade dos atos".

Lusa