Navratilova ao lado de Serena Williams na luta pela igualdade no ténis

Serena Williams e Naomi Osaka defrontaram-se na final feminina do US Open, no passado sábado. E numa final que tinha tudo para ser positiva, assistiu-se a um incidente que ofuscou o brilho da primeira vitória num Grand Slam de ténis da japonesa Osaka.

Serena Williams discutiu com o árbito português em resposta a uma advertência por ter recebido instruções do treinador. Uma discussão em que a tenista alegava que não tinha recebido instruções, algo que mais tarde o treinador Patrick Mouratoglou veio desmentir a atleta.

A antiga tenista Martina Navratilova, que venceu 18 títulos do Grand Slam em toda a sua carreira escreveu um texto de opinião no jornal The New York Times, em que dá parte da razão a Serena Williams. Não na parte da discussão com Carlos Ramos, pois para a tenista checa, naturalizada norte-americana, Serena infrigiu as regras e o árbito fez o seu dever. Tal como na parte em que a norte-americana exprimiu o desejo de que o português fechasse "os olhos" ao castigo como alegadamente se faz nos jogos masculinos.

A parte em que Navratilova dá razão à norte-americana é na defesa pelos direitos femininos, na questão em que todos os atletas, independentemente de que género forem, devem ter as mesmas regras e privilégios. A antiga tenista pede que o ténis como desporto democrático continue e não se perca.

No final do jogo Naomi Osaka pediu desculpa por ter ganho a Serena Williams e emocionou o estádio onde decorreu o jogo.