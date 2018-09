Portugal estreia-se hoje na Liga das Nações frente a Itália no Estádio da Luz

O selecionador português, Fernando Santos, que tinha "poupado" Cristiano Ronaldo, deixando o jogador mais internacional e melhor marcador da seleção de fora da lista de convocados, ficou privado no sábado do defesa Raphaël Guerreiro, dispensado devido a lesão.

A equipa lusa, que na quinta-feira empatou 1-1 em jogo particular com a Croácia, vice-campeã mundial, vai disputar frente à Itália o primeiro encontro oficial após o Mundial2018, no qual foi eliminada nos oitavos de final, ao perder por 2-1 com o Uruguai.

A seleção transalpina, a grande ausente da fase final do Campeonato do Mundo, já se estreou no Grupo 3 da Liga A da nova prova, criada com o objetivo de tornar mais atrativos os jogos de preparação, empatando 1-1 na receção à Polónia.

O jogo entre Portugal e a Itália tem início marcado para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro escocês William Collum.

Lusa