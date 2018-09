Rony Lopes é baixa de última hora na seleção

"O jogador do AS Mónaco foi dado como indisponível para o confronto com a Itália, a realizar esta segunda-feira no Estádio da Luz", refere a Federação Portuguesa de Futebol (FP), em nota publicada na sua página. A FPF acrescenta que o jogador foi considerado "inapto para defrontar a Itália", pela Unidade de Saúde e Performance do organismo.

No sábado, o avançado, que conta com duas internacionalizações, tinha falado à imprensa, mostrando-se determinado em trabalhar para poder ser chamado mais vezes pelo selecionador Fernando Santos.

O jogador foi na quinta-feira suplente utilizado no particular que terminou empatado (1-1) com a vice-campeã mundial Croácia, disputado no Estádio Algarve. "Espero jogar mais tempo na segunda-feira. É para isso que estou aqui e o meu objetivo passa por vir mais vezes à seleção e conquistar o meu lugar. Sei que é difícil, porque o grupo tem muita qualidade, mas vou continuar a fazer o meu trabalho", tinha dito Rony Lopes.

Nestes dias, e depois de já ter optado por não convocar Cristiano Ronaldo - em período de adaptação ao novo clube, a Juventus -, Fernando Santos ficou igualmente sem o lateral Raphaël Guerreiro, dispensado no sábado por lesão.

Hoje, Portugal fará a sua estreia no grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, nova competição da UEFA.

Lusa