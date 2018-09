UEFA abre inquérito por "atos racistas" dos adeptos polacos no jogo com Itália

Estes são os primeiros casos disciplinares na Liga das Nações de futebol, mas a UEFA não especificou que atos de racismo foram cometidos pelos adeptos polacos no jogo de sexta-feira, em Bolonha, frente à Itália, que terminou com um empate a um golo.

No entanto, o organismo máximo do futebol europeu esclareceu que o caso será avaliado e discutido no próximo dia 21 de setembro. Já em relação aos casos disciplinares ocorridos no jogo de quinta-feira entre a República Checa e a Ucrânia, a UEFA esclareceu que os mesmos se prendem com invasões do relvado por parte dos adeptos de ambas as seleções, embora no caso dos ucranianos a acusação se estenda a estragos nas bancadas e arremesso de objetos.

A Ucrânia venceu por 2-1.A República Checa arrisca ainda uma penalização por atraso no início do jogo devido a um problema com os holofotes do estádio, mas todas as situações em torno deste jogo serão analisadas pela UEFA no dia 27 de setembro.

Lusa