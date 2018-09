FC Barcelona e Girona querem disputar jogo do campeonato nos EUA

Em comunicado divulgado hoje, o organismo presidido por Javier Tebas especifica que o jogo entre Girona e FC Barcelona, da 21.ª jornada, se realizaria no sábado de 26 de janeiro às 20:45 (hora de Espanha, 19:45 de Lisboa), no estádio Hard Rock de Miami.

Na carta enviada à RFEF, assinada por Javier Tebas, Josep María Bartomeu e Delfí Geli, é referida ainda uma compensação para os adeptos do Girona, impossibilitados de assistirem à receção ao 'Barça', com o deslocar do jogo para Miami.

De acordo com as partes, esta iniciativa, de 'transferir' um jogo do campeonato espanhol para os Estados Unidos, responde ao objetivo de "fomentar o futebol espanhol e os seus valores, bem como a promoção da marca 'Espanha'" nos Estados Unidos.

Lusa