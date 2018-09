Selecionador de futebol da República Checa demite-se após goleada com a Rússia

A saída de Jarolim segue-se às derrotas com a Ucrânia (2-1), em casa, em jogo do grupo 1 da Liga B da Liga das Nações, e com a Rússia, este de caráter particular.

Karel Jarolim encontrava-se à frente da seleção checa desde 2016, e tinha como objetivo mais imediato a subida à Liga A da nova competição da UEFA, mas a equipa teve uma estreia a perder, na quinta-feira com a Ucrânia, num grupo do qual também faz parte a Eslováquia.

"A equipa necessita de um novo impulso", disse na segunda-feira o treinador, após o jogo com os russos, em Rostov.

Lusa