Sérgio Oliveira e Aboubakar regressam aos treinos no FC Porto

Pese embora o regresso dos dois internacionais, o avançado camaronês apresentou-se com uma contusão no joelho esquerdo, o que obrigou a tratamento e trabalho de ginásio.

Igualmente entregues ao departamento médico estão o guarda-redes Diogo Costa (trabalho de ginásio e treino condicionado), o central congolês Mbemba (tratamento e trabalho de ginásio), o avançado André Pereira (tratamento e trabalho de ginásio) e o avançado brasileiro Soares (tratamento e trabalho de ginásio).

Bruno Costa e Diogo Leite (Portugal Sub-21), Felipe e Éder Militão (Brasil), Marega (Mali) e Chidozie (Nigéria) continuam ao serviço das respetivas seleções. Face a essas ausências, Sérgio Conceição 'promoveu' vários atletas da equipa B, nomeadamente Diego Landis, Pedro Justiniano, Diogo Bessa e Madi Queta.

O FC Porto volta ao trabalho na quarta-feira às 10:00h, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia. Os 'dragões' integram o Grupo C da Taça da Liga, juntamente com o Desportivo de Chaves, Belenenses e Varzim.

