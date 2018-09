Adeptos e grupo religioso em confrontos em estádio do Peru

A polícia peruana deteve pelo menos três pessoas e uma ficou ferida.

Os fiéis evangélicos entraram num dos parques de estacionamento do estádio vestidos com camisas azuis e capacetes de proteção, e apagaram símbolos do clube. Os adeptos responderam e os confrontos duraram até à chegada da polícia, que teve de usar gás lacrimogéneo. O

desentendimento já dura há algum tempo. Ambos alegam ser proprietários do Estádio Alejandro Villanueva.