Capitão da França campeã do Mundo proibido de conduzir durante 20 meses

Além da suspensão, castigo que poderia ter ido até seis meses de prisão efetiva, o guarda-redes do Tottenham vai pagar uma multa equivalente a 56.200 euros.

Llorris, que admitiu a sua culpa, foi abordado em 24 de agosto ao volante do seu Porsche num controlo da polícia no centro de Londres: a sua taxa a alcoolemia no sangue era de 80 microgramas, quando o limite legal no Reino Unido está fixado em 35 microgramas.

Segundo o jornal The Sun, o futebolista ficou detido durante sete horas antes de ser acusado, e depois foi libertado, sob fiança.

Já o Daily Mail disse que Lloris jantou com outro campeão do Mundo, Olivier Giroud (Chelsea), e com o defesa Laurent Koscielny (Arsenal), ausente do Rússia 2018 por lesão.

Lusa