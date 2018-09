FC Porto estreia-se na Taça da Liga frente ao Desportivo de Chaves

Aboubakar e Sérgio Oliveira já trabalham com a restante equipa no Olival, depois de terem estado ao serviço das suas seleções, mas o camaronês sofreu uma lesão ao serviço dos Camarões. A lesão trata-se de uma contusão no joelho esquerdo e Sérgio Conceição pode poupá-lo para o jogo da Liga dos Campeões.

O FC Porto, depois do jogo com o Chaves, vai jogar a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Gelsenkirchen, na Alemanha com o Schalke 04.

Além de Aboubakar, o treinador do FC Porto não pode contar para já com Diogo Costa, Mbemba, André Pereira e Soares que estão entregues ao departamento médico