Rui Vitória pode estrear reforços no jogo com o Rio Ave

O treinador do Benfica pode estrear o defesa central argentino, Germán Conti e o médio brasileiro Gabriel, que foi contratado ao Leganés, de Espanha. Alguns jogadores que ainda não tiveram minutos esta época, podem ser opções com o objetivo dos jogadores mais rodados poderem descansar. Svillar pode ser opção, mais de nove meses depois do último jogo, ao render o guarda-redes Odysseas Vlachodimos.

O Benfica tem três jogos seguidos em casa, e logo a seguir ao Rio Ave, recebe o Bayern Munique, numa partida a contar para a Liga dos Campeões. E Rui Vitória deverá querer apresentar a equipa na máxima força para o jogo com os alemães.