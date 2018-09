João Sousa abre eliminatória da Taça Davis frente ao ucraniano Marchenko

O sorteio realizado hoje ditou que o vimaranense vai jogar o encontro de singulares frente a Marchenko, antigo top-50 e atual 337.º ATP, no piso rápido do Campa Tennis Club. Numa semana em que João Sousa subiu ao 49.º lugar do 'ranking' ATP, na sequência dos oitavos de final no US Open.

O segundo encontro de singulares será disputado por Pedro Sousa, número dois nacional e 144.º ATP, e o número um ucraniano, Sergiy Stakhovsky (142.º), que em julho se impôs a João Sousa na primeira ronda de Wimbledon.

Para o encontro de pares no sábado, o capitão Nuno Marques elegeu João Sousa e Gastão Elias (154.º) que vão medir forças com Sergiy Stakhovsky e Denys Molchanov, número 77 da hierarquia mundial de pares. João Domingues é o quarto jogador da seleção nacional.

Depois de ter sido beneficiado com um 'bye' na primeira ronda e ter cedido perante a Suécia (3-2), na segunda jornada em abril, Portugal vai agora disputar com a Ucrânia a permanência no Grupo I da Zona Europa/África. A equipa vencedora garante automaticamente a permanência no Grupo I, enquanto a seleção derrotada terá ainda mais uma ronda de 'play off', diante da África do Sul, para tentar evitar a descida de Divisão.

