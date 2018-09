Os contornos da relação entre a Doyen e Rui Pinto

Em entrevista à SIC, o advogado conta que encorajou Rui Pinto a desistir do acordo que a Doyen lhe propôs, quando se apercebeu que podia estar perante um crime de extorsão na forma tentada. Conta ainda que recebeu e-mails com ameaças, dirigidos também a Rui Pinto. O seu antigo cliente é agora suspeito de ter roubado os e-mails do Benfica e de ter tentado extorquir o fundo de investimentos Doyen Sports.