Portugal e Ucrânia empatados no play off do Grupo I da Taça Davis

Numa eliminatória que se realiza entre hoje e sábado no Campa Tennis Club, nos arredores de Kiev, João Sousa conseguiu conquistar o primeiro ponto para Portugal, mas Pedro Sousa não resistiu à experiência de Sergiy Stakhovsky e cedeu o empate à equipa ucraniana.

O vimaranense, número 49 do 'ranking' ATP, foi o primeiro a entrar em ação e, embora tenha sentido algumas dificuldades, conseguiu elevar o nível e superar Illya Marchenko (337.º) em três 'sets', pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-3.

Depois de ter sido surpreendido no seu primeiro jogo de serviço, que não conseguiu recuperar e levou à cedência do primeiro 'set', João Sousa deu a volta ao encontro e colocou Portugal em vantagem na primeira eliminatória dos 'play off' do Grupo I da Zona Europa/África.

Graças ao triunfo diante Marchenko, que chegou a ser assistido ao ombro direito no final do segundo 'set', o minhoto tornou-se ainda no jogador português com mais vitórias em encontros de singulares na Taça Davis (22 vitórias e 11 derrotas), depois de João Cunha e Silva (25-28).

Já Pedro Sousa, número dois nacional e 144.º na hierarquia mundial, não teve a tarefa facilitada com Sergiy Stakhovsky (142.º ATP), o jogador ucraniano com o registo de mais vitórias em encontros de singulares na Taça Davis (26-16) e que recentemente bateu João Sousa na primeira ronda de Wimbledon.

Num encontro quase sempre dominado por Stakhovsky, o lisboeta, de 30 anos, acabou por perder em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e quatro minutos.

A manutenção no Grupo I da Zona Europa/África fica assim adiada para sábado, dia em que se realizam um encontro de pares e dois de singulares. A equipa vencedora garante automaticamente a permanência no Grupo I, enquanto a Seleção derrotada terá ainda mais uma ronda de 'play off', no caso contra a África do Sul, para tentar evitar a descida de Divisão.

