Shanghai SIPG e Vítor Pereira sobem à liderança do campeonato chinês

O trio brasileiro da equipa de Xangai esteve em evidência, ao marcar quatro dos cinco golos, pelo médio Oscar (42 e 76 minutos) e os avançados Hulk (60), ex-jogador do FC Porto, e Elkeson (64), depois de Wu Lei ter marcado o golo inaugural da equipa do técnico português (12).

O Shanghai SIPG ultrapassou no comando o Beijing Guoan, que perdeu por 1-0 no recinto do Guangzhou Evergrande, por força do golo marcado aos 90+2 minutos pelo brasileiro Anderson Talisca, emprestado pelo Benfica, depois de a equipa visitante ter falhado uma grande penalidade, aos 61 minutos, pelo compatriota Renato Augusto.

A equipa orientada por Vítor Pereira passou a deter um ponto de vantagem sobre o Beijing Guoan e o heptacampeão Guangzhou Evergrande, numa classificação em que o Tianjin Quanjian, treinado pelo português Paulo Sousa, é oitavo colocado, depois de hoje ter perdido por 1-0 com o Dalian Yifang.

Lusa