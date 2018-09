Desportivo das Aves corta relações institucionais com o Paços de Ferreira

"O Desportivo das Aves vem por este meio informar todos os sócios, adeptos e demais interessados que as relações institucionais com o FC Paços de Ferreira estão irremediavelmente cortadas", pode ler-se no comunicado divulgado hoje pelo Aves na sua página oficial da Internet, horas depois do encontro realizado em Paços de Ferreira, à porta fechada, e que opôs as duas equipas para a Taça da Liga de futebol (0-0).

Além dos motivos expostos no comunicado do passado dia 13, no qual o Aves lamentava ter sido avisado 48 horas antes que o jogo seria à porta fechada, o clube avense alega "duas situações inaceitáveis" alegadamente ocorridas hoje.

"No decorrer do jogo de hoje que, como é do conhecimento público, se realizou à porta fechada, o símbolo maior do CD Aves, a sua bandeira, (...) entregue antes início da partida para que fosse hasteada, foi furtada (...). Isto, por si só, demonstra um total desrespeito pela nossa instituição. Não sabemos quem cometeu tal crime, mas sabemos que a bandeira foi entregue à responsabilidade do FC Paços de Ferreira", denuncia o Aves.

Os responsáveis do clube queixam-se ainda de que, "após o final do encontro e até ao momento em que a comitiva avense deixou o Estádio da Capital do Móvel, um grupo de adeptos pacenses permaneceu junto do parque de estacionamento" e "insultou toda a comitiva, com especial preferência pelo presidente do Conselho de Administração", que viu a sua nacionalidade ser alvo, pode ler-se ainda no comunicado, de "um ataque xenófobo sem precedentes".

"Tudo isto se passou na presença de dirigentes do FC Paços de Ferreira, responsáveis de segurança, forças policiais e delegados da Liga Portugal sem que ninguém tomasse medidas efetivas para afastar esse grupo de adeptos", acrescentam os responsáveis do Aves, acreditando que "as instâncias desportivas competentes não deixarão de tomar as devidas medidas que se esperam severas".

Depois do jogo de hoje, segundo relatos feitos à Lusa por várias testemunhas, registaram-se confrontos em Paços de Ferreira, envolvendo adeptos locais e do Aves, que ali se deslocaram após terem tido conhecimento dos incidentes no Estádio Capital do Móvel. Os acontecimentos motivaram a intervenção das forças da autoridade.

Lusa