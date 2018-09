Cinco adeptos morreram em Luanda após jogo da Liga dos Campeões africanos

No documento, o Ministério da Juventude e Desportos angolano refere que o "fatídico incidente" ocorreu após o jogo (0-0), da Liga dos Campeões Africanos, quando os adeptos abandonavam o recinto à pressa, criando "desorientação" já fora da zona de vedação do Estádio 11 de Novembro.

Adiantando que vai abrir um inquérito para averiguar as circunstâncias do incidente, o Ministério da Juventude e Desportos angolano salienta que entre as vítimas mortais estão duas crianças de 10 e 12 anos e que três dos mortos pertencem à mesma família.

As sete pessoas feridas já tiveram alta, acrescenta-se na nota de imprensa do Governo angolano, que "lamenta" as mortes.

O Estádio 11 de Novembro, em Luanda, registou sábado uma enchente, lotando quase a capacidade de 50 mil espetadores.

Por seu lado, o 1.º de Agosto, tricampeão angolano, indicou hoje de manhã que, após o jogo de sábado, ocorrera um incidente no perímetro exterior do Estádio 11 de Novembro, com a morte de "alguns cidadãos", adiantando que os "órgãos competentes" deram início a uma investigação e que seriam, depois, divulgados mais pormenores.

Segundo avançou hoje a agência noticiosa angolana ANGOP, antes do início do jogo, que começou às 17:00 locais (mesma hora em Portugal), a polícia local deteve pelo menos oito adeptos que entraram dentro do campo e começaram a sacudir as redes de uma das balizas, o que levou à intervenção policial e à detenção.

Os bombeiros destacados para o local para informaram da queda de um espetador, aparentemente embriagado, do segundo para o primeiro anel do estádio e que foi transportado para o hospital, embora sem correr perigo de vida.

Lusa