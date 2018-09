Douglas Costa pede desculpa por cuspir no jogador do Sassuolo

Numa mensagem publicada no Instagram, o jogador da Juventus pediu desculpa por uma "atitude isolada" que "não condiz com tudo" o que mostrou durante a carreira.

Douglas Costa foi expulso no decorrer do período de compensação, por ter cuspido em Di Francesco, jogador do Sassuolo. O árbito italiano decidiu expulsar o jogador da Juventus com recurso ao vídeoárbito.

Num jogo em que o jogador português Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar com a camisola da Juventus, ao marcar os dois golos que deram a vitória por 2-1, o gesto infeliz do jogador brasileiro acabou por ofuscar o brilho da vitória.

Douglas Costa enfrenta um castigo que pode ir até aos sete jogos de suspensão.