Douglas Costa castigado com 4 jogos após cuspidela a jogador do Sassuolo

O extremo da Juventus foi expulso no último minuto do jogo, que terminou com o triunfo da equipa de Turim por 2-1, depois de se ter desentendido e cuspido em Frederico di Francesco.

O árbitro Daniele Chiffi exibiu-lhe inicialmente o cartão amarelo, mas acabou por o expulsar depois da intervenção do video-árbitro (VAR).

Douglas Costa, que se encontra em Espanha com a equipa da Juventus para defrontar o Valência, vai falhar os jogos da Liga italiana frente ao Frosinone, Bolonha, Nápoles e Udinese e só poderá regressar à competição a 20 de outubro, quando a Juventus receber o Génova no Estádio Allianz, em Turim.

Lusa