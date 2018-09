FC Porto estreia-se a vencer na Youth League de sub-19

Futebol Clube do Porto

O FC Porto, que na última edição foi afastado da final pelos ingleses do Chelsea, entrou da melhor forma na Youth League de 2018/19, prova que decalca os grupos da Liga dos Campeões, e chegou à vantagem por Fábio Silva, aos 32 minutos.

Em desvantagem ao intervalo, e depois de já ter sido forçado a uma substituição, o treinador alemão Norbert Elgert apostou em Hempel e Yildiz no início da segunda parte, mas foram os portistas a aumentar a vantagem por Romário Baró, aos 57 minutos.

Os dragões dilataram a vantagem para 3-0 pelo colombiano Ángel Torres, aos 74 minutos, fixando um resultado que lhes permitiu assumir a liderança do grupo D, que teve ainda o triunfo dos russos do Lokomotiv Moscovo em casa dos turcos do Galatasaray (1-0)

Lusa.