Juventus defronta Valência na máxima força

O treinador do clube italiano, Massimiliano Allegri, convocou 21 jogadores para o encontro da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois de duas finais perdidas nas útlimas quatro edições da liga milionária, a heptacampeã de Itália vai tentar conquistar o terceiro troféu da Liga dos Campeões da história.

A Juventus encontra-se no Grupo H, juntamente com o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, com o campeão suiço, Young Boys e com o Valência, que conta nas suas fileiras com jogadores conhecidos em Portugal, tais como Rúben Vezo (ex-Vitória de Setúbal), Ezequiel Garay (ex-Benfica), Gonçalo Guedes (ex-PSG), Rodrigo (ex-Benfica) e Cristiano Piccini (ex-Sporting).