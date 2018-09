Portugal com nove triunfos em 12 jogos no Europeu individual de ténis de mesa

Na 'poule' 14, Diogo Carvalho impôs-se também com relativa facilidade ao finlandês Alex Naumi, por 4-1 (9-11, 11-9, 11-5, 11-8 e 11-8), o mesmo resultado com que 'despachou' o grego Kalinikos Kreanga, impondo-se com 11-7, 5-11, 11-7, 11-6 e 11-8.

No grupo 15, João Geraldo 'passeou' com duplo 4-0 frente a Federico Giardi, de São Marino, com 11-2, 11-2, 11-5 e 11-3, e ante o turco Batuhan Ulucak, por 11-3, 11-3, 11-5 e 11-4.

No agrupamento 4, Diogo Chen esteve a perder por 3-0 ante o ucraniano Yaroslav Zhmudenko e conseguiu restabelecer o empate, para ceder na 'negra', por 4-3, com os parciais de 11-7, 11-7, 11-9, 7-11, 12-14, 11-13 e 15-13.

Compensaria mais tarde frente ao belga Florent Lambiet, impondo-se por 4-1 com os parciais de 9-11, 8-11, 11-2, 4-11 e 7-11.

No grupo 2, Leila Oliveira ganhou dois desafios por 4-1, frente à búlgara Maria Yovkova por 11-6, 7-11, 11-8, 11-9 e 11-8, e com a macedónia Amelia Uce, pelos parciais de 11-7, 11-6, 9-11, 11-1 e 11-5.

Na 'poule' 16 Jieni Shao repetiu o desempenho da colega, também com duplo 4-1: as vitimas foram a eslovena Aleksandra Vovk (11-5, 8-11, 11-8, 11-8 e 11-5) e a sérvia Sabina Surjan (11-4, 11-8, 5-11, 11-8 e 11-7).

Pelo contrário de Célia Silva perdeu por 4-0 com a romena Daniela Dodean Monteiro (11-7, 11-5, 11-5 e 11-4), casada com o português João Monteiro, na 'poule' 5, repetindo o desaire com a polaca Natalia Bajor, por 11-9, 11-2, 11-3 e 11-4.

O vencedor de cada grupo tem entrada no Mapa Final. No setor masculino, 18 dos 23 atletas que terminarem no segundo lugar vão disputar uma ronda de qualificação, selecionados por sorteio, enquanto no feminino as sete que terminarem no segundo lugar estão qualificadas para o Mapa Final e as restantes 12 terão de jogar uma ronda de qualificação.

Marcos Freitas, Tiago Apolónia e Fu Yu têm entrada direta no mapa final, para o qual estão apurados 32 cabeças de série.

Na edição anterior, realizada em Budapeste, em 2016, Portugal conquistou uma medalha de ouro, por João Monteiro (que não poderá defender o título por estar lesionado), em pares mistos, uma de prata, por Fu Yu, em singulares femininos, e de bronze, por João Geraldo e Tiago Apolónia, em pares masculinos.

Programa de quarta-feira (horas de Lisboa):

Masculinos:



Grupo 4

13:15: Diogo Chen - Hallur Thorsteinsson, Fro.

Grupo 15

14:05: João Geraldo - Frane Kojic, Cro.

Grupo 14

14:05: Bence Majoros, Hun - Diogo Carvalho.

Femininos:



Grupo 2

09:45: Tetyana Bilenko, Ucr - Leila Oliveira.

Grupo 5

09:45: Eva Odorova, Slv - Célia Silva.

Grupo 16

11:25: Adina Diaconu, Rom - Jieni Shao.

Lusa