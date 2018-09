Benfica recebe hoje o Bayern Bayern de Munique para a Champions

As duas equipas encontraram-se pela primeira vez nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus de 1975/76, com um 0-0 na Luz seguido de um 5-1 caseiro em Munique, antes de nova eliminação, na segunda fase da mesma prova, em 1981/82, com 0-0 e 4-1.

Na terceira ronda da Taça UEFA de 1995/96, o Bayern venceu por 3-1 e 4-1, antes de novo encontro em 2015/16, com Rui Vitória já ao leme dos portugueses, com os alemães a passarem depois de vencerem 1-0 em casa e conseguirem empatar a duas bolas em Lisboa.

Os bávaros lideram o campeonato com três vitórias em outros tantos jogos, num jogo que marca ainda o regresso de Renato Sanches ao Estádio da Luz, enquanto os vice-campeões lusos são primeiros em conjunto com o Sporting e o Sporting de Braga.

Depois da vitória sobre o Rio Ave (2-1), na primeira jornada da Taça da Liga, os lisboetas recebem os bávaros num grupo com os holandeses do Ajax, que hoje recebem, pelas 17:55, os gregos do AEK Atenas, de Hélder Lopes e André Simões.

Os benfiquistas continuam sem o brasileiro Jonas, que voltou aos treinos, mas ainda não está em boas condições físicas, além dos lesionados Krovinovic, Ebuehi e Corchia, e do 'capitão' Luisão, que não foi inscrito.

No grupo H, Cristiano Ronaldo regressa a Espanha depois da transferência do tricampeão europeu Real Madrid para a Juventus, para visitar o Valência, de Rúben Vezo e Gonçalo Guedes.

Na mesma 'poule', o Manchester United, treinado por José Mourinho, inicia a participação na presente edição da 'Champions' em casa do Young Boys.

O tricampeão em título, Real Madrid, inicia a nova vida na Europa sob o comando do ex-FC Porto Julen Lopetegui na receção à Roma, enquanto os checos do Viktoria Plzen defrontam o CSKA Moscovo.

O Shakhtar Donetsk, treinado por Paulo Fonseca, recebe na Ucrânia os alemães do Hoffenheim, no primeiro jogo do grupo F, antes de o campeão inglês, o Manchester City de Bernardo Silva, medir forças com o Lyon de Anthony Lopes.



Com Lusa